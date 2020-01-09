Kahramankazan'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kutlandı - Son Dakika

Kahramankazan'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kutlandı

6 saat önce

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kahramankazan'da

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, siyasi partilerin temsilcileri ile Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri katıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme yetisini kaybetmiş ancak öne çıkan başka özellikleriyle kendisini topluma kabul ettirmiş Cemil Meriç, Aşık Veysel gibi birçok insanın bulunduğunu belirtti.

Belediye olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Oğuz, yakın zamanda, çalışanların tamamı engelli bireylerden oluşan bir kafeyi hizmete açacaklarını bildirdi.

Engelliler Haftası, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliye adli işlem başlatıldı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:50 Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Son Dakika
20:48 Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı - Son Dakika
20:48 Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi - Son Dakika
20:48 Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 20:56:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramankazan'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]