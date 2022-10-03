Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

03.10.2022 18:28
Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nadır Mahallesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler yaptıkları incelemede, düğünde havaya ateş açtığı belirtilen şüphelinin aracını Altaş Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bagaj bölümünde 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabancalara ait 55 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı - Son Dakika
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