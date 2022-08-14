Kahramanmaraş'ta tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

14.08.2022 20:00
Kahramanmaraş'ta tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendisiyle aynı yaştaki kuzeninin ölümüne neden olduğu ileri sürüldü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendisiyle aynı yaştaki kuzeninin ölümüne neden olduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre, kırsal Akören Mahallesi'nde B.E'nin oynadığı dedesinin pompalı tüfeği kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar B.E'nin kuzeni 8 yaşındaki A.T'ye isabet etti.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, A.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.T'nin cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

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