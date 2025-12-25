Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil - Son Dakika
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
25.12.2025 16:52  Güncelleme: 17:44
Kahramanmaraş'ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu 23 yaşındaki Ahmet İnce ile 22 yaşındaki nişanlısı Mislina Akçakoyun hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet İnce (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K. tutuklandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Şahin K.'nin kullandığı 46 ALG 374 plakalı otomobil, önünde giden Ahmet İnce yönetimindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı.

İKİSİ DE ARTIK HAYATTA DEĞİL

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosikletteki Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akçakoyun'un nişanlısı Ahmet İnce ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İnce de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Şahin K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan polat Hasan polat:
    o.ccccccoccuggguuu 2 insanin hayatini mahvetttii srfsizzz 4 1 Yanıtla
  • Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    Bİ DAHAKİ SEFERE ARTIK .. AHİRETE KALDI DÜĞÜNLERİ … VERİN ABİ ŞOFÖRE 100 yıl .. İÇRDE GBRSNNN 1 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hakaret etmeyin belki otomobil sürücüsu kusuru yoktur .rabbim affetsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
