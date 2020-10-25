Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını - Son Dakika

Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını
25.10.2020 10:43
Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta engebeli arazide 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta engebeli arazide 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Andırın ilçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alındı. 3 gündür devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 50 civarında arazöz ve su tankı, 10 dozer ve greyder ile müdahale edildi. Yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha karşı soğutma işlemine geçildiği öğrenildi.
-İHA-
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