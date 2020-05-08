Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada vurulan kişi öldü - Son Dakika

Olay sonrası kaçan şüpheliler Yusuf Ü. ve Resul K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yanlarındaki ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde, Emin Polat (61) ile Yusuf Ü. (23) ve Resul K. (23) arasında tartışma çıktı.

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