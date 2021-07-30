Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan bir evde ve Piri Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Arama neticesinde eski dönemlere ait insan figürlü heykel ve değişik boyutlardan toplam 8 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şüpheliler İ.Ç. ve Y.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ