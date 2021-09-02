Kahramanmaraş'ta 6 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi'nde H.T. adlı şahsın evinde ve aracında uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Elbistan Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karara istinaden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Elbistan JASAT ekipleri tarafından müşterek operasyon düzenlendi. Şüphelinin evi ve eklentileri ile aracında yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait 18 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli H.T, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ