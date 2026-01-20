Kamçatka'da Tarihi Kar Yağışı - Son Dakika
Kamçatka'da Tarihi Kar Yağışı

20.01.2026 16:16
Kamçatka, son 60 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı, günlük yaşam felç oldu.

VLADİVOSTOK, 20 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Petropavlovsk-Kamçatski kentinde kar temizleyen işçiler, 19 Ocak 2026.

Rusya'nın Uzak Doğu'sunda bulunan Kamçatka Yarımadası, bölgede son 60 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı ve günlük yaşam adeta felç oldu. Kamçatka Bilgilendirme Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı yerlerde kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığını belirtti.(Fotoğraf: Kamçatka Bölgesi İdari Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

