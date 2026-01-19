Kamçatka\'da Yoğun Kar Yağışı: 2 Ölü

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı bazı yerlerde 5 metreye ulaşırken, 2 kişi çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya'nın doğu ucunda yer alan Kamçatka Yarımadası, son birkaç gün içinde 30 yılı aşkın süredir görülen en yoğun kar yağışına sahne oldu. Kar kalınlığı bazı yerlerde 5 metreyi aşarken, bölgeden gelen görüntüler, araçların ve binaların girişlerinin kar altında gömülü kaldığını ortaya koydu. Bölge sakinlerinin binalara girebilmek için tünel kazdıkları ve kar altında kalan araçlarını çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ettikleri görüldü. Yerel yetkililer, 60'lı yaşlarda 2 kişinin çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kamçatka Hidrometeorolojik ve Çevre İzleme Dairesi'nden bir sözcü, bölgede benzer bir olayın en son 1970'lerin başında yaşandığını söyledi.

Ulaşım aksadı

Bölgede yaşanan kar fırtınası, uçak seferlerinde iptal ve gecikmeler ile toplu taşımanın askıya alınmasına neden oldu. Bölgenin idari merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatski şehrinde ise acil durum ilan edildi. Şehir yönetimi, çocukların evlerde kalması çağrısı yaptı. Okul ve üniversiteler çevrimiçi eğitime geçti. Bölge sakinleri, zorunlu olmadıkça seyahat etmeme konusunda uyarılırken, yerel basın marketlerde gıda kıtlığı yaşandığını ve bazı vatandaşların ilaç bulamadıklarını duyurdu. - MOSKOVA