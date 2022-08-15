Yaklaşık 3 gündür devam eden sağanak yağışın sebep olduğu düşünülen felakette 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.

Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü - Son Dakika

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