Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü

15.08.2022 23:52
Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü

Kamerun'un doğusundaki Batouri şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.

Kamerun'un doğusundaki Batouri şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Batouri şehrinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Yaklaşık 3 gündür devam eden sağanak yağışın sebep olduğu düşünülen felakette 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kamerun'da özellikle yağışlı sezonlarda, güvenlik standartlarına uymayan maden sahalarında sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü - Son Dakika
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