Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

01.07.2022 20:52
Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ülkümen Vural (25), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ülkümen Vural (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alaşehir- Tepeköy Mahallesi karayolu Tepeköy girişinde meydana geldi. A.A. (60) yönetimindeki 07 HKH 33 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ülkümen Vural idaresindeki 45 AIJ 584 plakalı motosiklet Tepeköy girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülkümen Vural'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri kamyonet sürücüsü A.A.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Alaşehir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü Son dakika haberleri: Alaşehir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Alaşehir, Tepeköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 20:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement