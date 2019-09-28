Son Dakika Haberleri: Kanallarda kış temizliği
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Kanallarda kış temizliği

1 dakika önce

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri su kanallarındaki kirliliğin ortadan kaldırılması için temizlik çalışmalarına hız verdi.

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Yaklaşan kış mevsimi öncesinde atıksu taşkınlarını önlemek amacıyla yürüttüğü altyapı bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sukesen deresi, Osmanlı ve Selçuklu Parkı'ndan geçen su kanallarında temizlik çalışmaları yürütüyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu kanallarda meydana gelen kötü görüntü giderilirken, larvaların üreme alanı olan kanallardaki su birikintilerindedeilaçlama yapılıyor.

"DAHA GÜZEL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna dikkat çekerek "Gerek Mogan ve Eymir göllerimizi korumak, gerekse de etrafa kökü koku yayan, görüntü kirliliği oluşturan kanallar,yürütülen çalışmalarla daha güzel bir görünüme kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi, Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:42 Kaynak: Bültenler
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