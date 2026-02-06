Kantar Denetimine Uymayan Çekiciye Ceza

Samsun'da kantara girmeden seyir halinde olduğu ve plakası kapalı şekilde trafiğe çıktığı tespit edilen bir çekiciye 31 bin 348 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karayolları görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, beyaz renkli çekicinin kantar denetim istasyonuna girmediği, plakasının okunmayacak şekilde kapalı olduğu ve özel izin belgesinin bulunmadığı belirlendi. Yapılan işlemler kapsamında çekici sürücüsüne, denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmasını engellemek ve özel izin belgesi olmadan faaliyette bulunmak maddelerinden toplam 31 bin 348 TL idari para cezası kesildi.

Özel izin belgesi bulunmadığı tespit edilen çekici, trafikten men edilerek otoparka çekildi. - SAMSUN