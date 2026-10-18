Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron\'dan hamle gecikmedi

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen kitlesel protestoların ardından ülkenin birçok kentinde ağır hasar meydana geldi. Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux başta olmak üzere çok sayıda şehirde mağazalar yağmalandı, kamu binaları hedef alındı ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Yetkililerin açıkladığı son bilgilere göre ülke genelinde en az 1800 kişi gözaltına alındı. Paris ve çevresinde gözaltına alınanların sayısı ise 855 olarak kaydedildi.

Limoges kentinde 19. yüzyıldan kalma belediye binasının kundaklanması sonucu çatının çökmesi, protestolar sırasında yaşanan en ağır tahribatlardan biri oldu. Olaylarda 500'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı, bir göstericinin ise kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'DEN FRANSA'YA SERT TEPKİ: SİZİ UYARMIŞTIK

Fransa'daki olaylara ABD'den de dikkat çeken bir tepki geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Limoges Belediye Binası'nın alevler içinde kaldığı görüntüleri paylaşarak Avrupa ülkelerinin göç politikalarını eleştirdi.

Vance, Batılı ilericilerin çeşitlilik ve merhamet adına göçü teşvik ettiğini savunarak toplumsal uyum konusundaki uyarıların dikkate alınmadığını ileri sürdü.

ABD Başkan Yardımcısı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Batılı ilericiler, çeşitlilik ve merhamet adına üçüncü dünyayı Fransa'ya ve diğer ülkelere taşıdı. Uyum ve birlikte yaşayabilirlikle ilgili temel soruları görmezden geldiler. Bunun böyle sonuçlanacağı kendilerine söylendi ama dinlemediler."

Vance'in göç politikalarıyla şiddet olayları arasında kurduğu bağlantıyı destekleyen somut bir kanıt sunmadığı belirtildi.

"DAHA FAZLA TARİHİ YAPI YANMADAN BU ÇILGINLIK SONA ERMELİ"

Fransa'daki olaylardan duyduğu endişeyi dile getiren Vance, ülkenin daha fazla zarar görmemesini umduğunu söyledi.

Vance, "Harika insanlara sahip güzel bir ülke olan Fransa'nın, daha fazla tarihi yapısı yanmadan önce bu çılgınlığa son vermesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'deki Demokratları da hedef alan Vance, Fransa'da yaşanan olayları Amerikan iç siyasetiyle ilişkilendirerek Demokratların ülkesi için benzer bir gelecek istediğini öne sürdü.

MACRON BU AKŞAM FRANSIZ HALKINA SESLENECEK

Fransa'da yaşanan olayların ardından gözler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çevrildi. Macron'un bugün üst düzey hükümet yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirmesi, ardından Fransa saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle 21.00'de ulusa seslenmesi planlanıyor.

Konuşmada protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarının ve kamu düzenine ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Macron'un yeni bir tedbir açıklayıp açıklamayacağı ise henüz bilinmiyor.

MACRON: ŞİDDETE BAŞVURANLAR CEZALANDIRILACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, protestoların ardından yaptığı ilk açıklamada yağma ve kundaklama olaylarını sert sözlerle kınamıştı.

Gösteri yapma hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Macron, kamu binalarına ve iş yerlerine saldıranların yargı önünde hesap vereceğini belirtti.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu da güvenlik güçlerine destek vererek şiddet yoluyla siyasi taleplerin kabul ettirilemeyeceğini ifade etti.