Kapadokya'da Balon Turları Yağış Nedeniyle İptal

10.02.2026 14:48
Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonu turları yarın da iptal edildi.

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 gündür yapılamayan sıcak hava balonu turları yarın için de iptal edildi.

Gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Çat beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanından gökyüzüne yükselen balonlara olumsuz hava şartları engel oldu.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin oluşturduğu manzarayı havadan izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerden sıcak hava balonu turları, 5 Şubat'tan beri bölgede etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Tur aktivitesi, yarın da olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamayacak.

Bölgede yılda ortalama 220 gün yapılabilen uçuşlar, özellikle kış aylarında rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor.

Sıcak hava balonu turu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak: AA

