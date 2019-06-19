“Kara tren katar katar, derdime dertleri katar”

Michel Platini, 2015 yılında FIFA Eski Başkanı Sepp Blatter’den aldığı 1,3 milyon sterlinlik “danışmanlık ücreti”nin herhangi bir yasal dayanağı olmadığına karar veren FIFA Etik Kurulu tarafından sekiz yıl tüm futbol organizasyonlarından men edilmişti.

Michel Platini, 2015 yılında FIFA Eski Başkanı Sepp Blatter’den aldığı 1,3 milyon sterlinlik “danışmanlık ücreti”nin herhangi bir yasal dayanağı olmadığına karar veren FIFA Etik Kurulu tarafından sekiz yıl tüm futbol organizasyonlarından men edilmişti. Ardından yaptığı itirazla cezası dört yıla inen Platini’nin yasağı ekim ayında sona eriyordu. New York Times'a verdiği röportajda cezasının sona ermesi için gün saydığını ve futbola dönüş planları yaptığını belirten Fransız’ın başı yeniden dertte. Alınan gözaltı kararı, Fransa’nın mali suçlara karşı kanun uygulamalarından sorumlu olan Ulusal Finans Kurulu’nun 2017 yılında açtığı Katar 2022 soruşturmasındaki ilk önemli adım.



Michel Platini, 2010 yılının Kasım ayında -2018 ve 2022 Dünya Kupası için ev sahibinin belirleneceği oylamadan tam bir ay önce- dönemin Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve şu anda Katar Emiri olan Tamim bin Hamad Al Thani ile Élysée Sarayı’nda yemek yediğini belirtmişti. Üstelik bu yemekte Katar ile büyük ticari anlaşmalar yapmaya yakın olan Sarkozy’nin, kendisine 2022 Dünya Kupası ev sahipliği için Katar adına oy kullanmasını ve UEFA yetkililerini de o yönde ikna etmesini istediğini de itiraf etmişti.





Katar’ın ev sahibi olmasından sonra neler yaşandı?





Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağı kesinleştikten kısa bir süre sonra Michel Platini’nin oğlu Laurent, QSI (Katar Spor Yatırımları) bünyesinde bulunan spor malzemeleri firması “Burrda”ya katılmıştı. Platini ise bunun Dünya Kupası ev sahipliği için Katar lehine oy kullanmasıyla ilişkisi olduğunu reddetmişti. Öte yandan Katar Hava Yolları’nın oylamayı takiben 50 adet Fransız menşeili Airbus uçak talep etmesi, QSI’ın 2011 yılında Sarkozy’nin de destekçisi olduğu Paris Saint Germain kulübünü satın alması ve beIN Sports’un kurulması tartışmaları da beraberinde getirmiş ve Fransa Ulusal Finans Kurulu 2017 senesinde soruşturmayı başlatmıştı.



Hazırlayan: Arda VATANSEVER

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