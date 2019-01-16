Karabük'te 2 Katlı Ahşap Ev Yandı
40 dakika önce
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.
KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde çıkan yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Harmancık
köyü Şamlar Mahallesi'nde Şükrü Yıldız
'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Gelen ekipler büyüyen yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evin bitişiğindeki evin çatısında da hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:20 Kaynak: DHA
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