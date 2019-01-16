Son Dakika Haberleri: Karabük'te 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

Karabük'te 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

40 dakika önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 2 Katlı Ahşap Ev Yandı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'nde Şükrü Yıldız'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Gelen ekipler büyüyen yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evin bitişiğindeki evin çatısında da hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

Şükrü Yıldız, Safranbolu, Güncel
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