Karabük'te 223 Köy Yolu Açma Çalışmaları Devam Ediyor
2 saat önce
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu ulaşama kapandı.
Karabük
'te yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu ulaşama kapandı. Ekipler, 223 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürüyor.
Karabük'te 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada kapalı 223 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Merkezde 26, Eflani
ilçesinde 49, Eskipazar
ilçesinde 38, Ovacık
ilçesinde 36, Safranbolu
ilçesinde 48 ve Yenice
ilçesinde 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
13 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 7 kazıcı yükleyici, 5 pikap ile çalışmalar sürüyor. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:24 Kaynak: İHA
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