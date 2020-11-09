Karabük'te bir gazeteci darbedildi - Son Dakika

Karabük'te internet haber sitesi sahibi gazeteci, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'ndeki evinden çıkan internet haber sitesi sahibi Sait Alıcı, otomobiline bindiği sırada yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından darbedildi.

Yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Alıcı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ve gazeteciler de hastaneye gelerek Alıcı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sağlık durumu hakkında Başhekim Nihat Yılmaz'dan bilgi aldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Alıcı, ambulansla Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine sevk edildi.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Alıcı, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.