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Karabük'ten kısa kısa

17 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'te öğrenim gören ve değişik ülkelerden gelen öğrencilerin temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'te öğrenim gören ve değişik ülkelerden gelen öğrencilerin temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.
Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde sohbet ortamında gerçekleşen programda, öğrenci topluluklarının temsilcileri kendilerinin ve temsil ettikleri ülke vatandaşlarının yaşadıkları sorunları aktardı.
Programa, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci toplulukları temsilcileri katıldı.
Dere yatağı taş tahkimat çalışması sona erdi
Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkeze bağlı Pirinçlik-Kahyalar bölgesindeki akarsu yatağında taş tahkimat çalışmalarını tamamladı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören dere yatağında, yol ve ulaşım hizmetlerine bağlı personellerin gerekli çalışmaları tamamladığını söyledi.
Derenin temizliği ve taş tahkimat çalışması ile oluşabilecek sorunların önüne geçmeye çalıştıklarını belirten Uzun, "İl Özel İdaresi olarak merkez ve ilçelerimizde ekiplerimizle işlerimizi takip ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmada da emeği geçen personellerimize teşekkür ederim." dedi.
Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:20 Kaynak: AA
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