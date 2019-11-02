Son Dakika Haberleri: Karadeniz yaylalarına sazlı-sözlü davet
Son Dakika Güncel Karadeniz yaylalarına sazlı-sözlü davet

Karadeniz yaylalarına sazlı-sözlü davet

7 saat önce

Ordulu mahalli sanatçı, dedelerinden miras kalan yaylanın tüm güzelliklerini sazı ile çalıp söylediği türkülerle duyurmaya çalışıyor.

Karadeniz yaylalarına sazlı-sözlü davet, System.String[]

Ordulu mahalli sanatçı, dedelerinden miras kalan yaylanın tüm güzelliklerini sazı ile çalıp söylediği türkülerle duyurmaya çalışıyor.

Çambaşı Yaylası'nın hemen kenarından bulunan Karaaslan Obası, kendine has yayla evleri, bakir güzelliği, uçsuz bucaksız ladin ormanlarının etrafını çevrelediği eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz güzellik sunuyor. Kabadüzlü mahalli sanatçı Kahraman İşler de, doğup büyüdüğü Karaaslan Obası'nın seyrine doyumsuz güzelliğini duyurmak için, bazen yaylanın zirvesinde, bazen de yayla evlerinin arasında sazı ile çalıp söylediği türkülerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Elektrik ve telefon hattı bulunmayan Karaaslan Obası, mahalli sanatçının türküleriyle bambaşka bir havaya bürünüyor.

Sanatçı Kahraman İşler, yaylanın tüm güzelliğini sazı ile duyurmaya çalıştığını söyledi. Obayı atalarından kalan miras olduğunu belirten İşler, "Bu oba doğal güzelliğiyle adeta bozulmamış saklı kalmış yerlerden birisi. Burası benim ilham kaynağım. Çocukluğumun geçtiği bu yerlerin tüm güzelliklerini duyurmak için gayret ediyorum. Sazımla çalıp söylediğim türkülerle buraların tüm güzelliğini insanlara duyurmaya çalışıyor" dedi.

(Mustafa Bıyık/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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