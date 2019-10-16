Son Dakika Haberleri: Karaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Karaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

2 saat önce

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Karaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarkaya köyü Topçulu mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sürmeye giden Mehmet Budak (77), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Budak'ın cenazesi traktörün altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Mehmet Budak, Ayrancı, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
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