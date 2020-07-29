Karaman Valisi Işık buğday hasadı etkinliğine katıldı - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Sudurağı Kasabasında buğday hasadı etkinliğine katıldı.

Şakir Turan'a ait tarlada bir süre incelemelerde bulunarak işletme sahibi Turan'dan bölgede üretimi yapılan tarımsal ürünler hakkında bilgi alan Vali Işık, daha sonra biçerdövere binerek buğday derimini bir süre yerinde takip etti.

Burada konuşan Işık hububat üreticileri için bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Bu yıl önemli oranda rekolte artışı beklenen buğday hasadının tarıma dayalı sektörde de hareketlilik yaratacağını, bununda kent ve bölge ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"İl genelinde 2020 yılı içerisinde hububat ekimi yapılan 770 bin dekarlık alandan yaklaşık 206 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver kontrolleri titizlikle yapılmakta. Dane kaybının en aza indirilmesiyle Karaman ili Gayri Safi Milli Hasılasına 342 milyon Türk Lirası katkı sağlanıyor. Bu yüzden denetimler önemli. Ayrıca hasattan sonra sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel anız yangınlarına da dikkat edilmesi gerekiyor."