Karasu'da Eşini Ölü Buldu

27.11.2025 17:21
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadın, hastaneden dönen eşini evde ölü halde buldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi hastaneden eve dönen eşi tarafından ölü bulundu.

EŞİNİ EVDE ÖLÜ BULDU

Yalı Mahallesi 165 Sokak'ta yaşadıkları eve gelen kadın, eşi Raşit U'yu (41) yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Raşit U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

