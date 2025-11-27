Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi hastaneden eve dönen eşi tarafından ölü bulundu.
Yalı Mahallesi 165 Sokak'ta yaşadıkları eve gelen kadın, eşi Raşit U'yu (41) yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Raşit U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Karasu'da Eşini Ölü Buldu - Son Dakika
