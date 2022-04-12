Karatay Belediyesi'nden GES modeliyle pazar market hizmeti - Son Dakika

Karatay Belediyesi tarafından güneş enerjisi santrali (GES) modeliyle tasarlanan Kalenderhane ve Büyüksinan kapalı pazar marketlerinin yapımında sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 bin 275 metrekarelik alanda projelendirilen ve tek kat olarak tasarlanan "Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi" ile 2 bin 350 metrekarelik inşaat alanına sahip "Kalenderhane Kapalı Pazar Market" projeleri tamamlanıyor.

İki kapalı pazar marketinin en önemli ortak özelliğinin çatılarının tamamen GES ile donatılacak olması belirtilen açıklamada marketlerde idari bölüm, enerji odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletlerin yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, marketlerin hem vatandaşların ve pazar esnafının konforlu alışverişine katkı sağlayacağını hem de kendi enerjisini üreten yatırımlar olduğunu vurguladı.

Kılca, marketlerin tamamen çevreci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemize kazandıracağımız ve toplamda 4 bin 650 metrekare kapalı alana sahip bu yeni nesil pazar marketlerimizin inşaatlarında incelemelerde bulunduk. İki projemizin en önemli özellikleri kapalı pazar marketlerimizin çatılarında GES olmasıdır. Tamamen çevreci olan bu kapalı pazar marketlerimizin yapımlarında sona geldik. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."