Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı

24.05.2022 12:10
Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı

Aksaray'da karayollarında bulunan korkuluk demirlerini keserek çalan hırsız jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Aksaray'da karayollarında bulunan korkuluk demirlerini keserek çalan hırsız jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Seksenuşağı köyü bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın karayollarında bulunan demir korkulukları kestiği ihbarını alan Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri bir şahsı spiralle demirleri keserken suçüstü yakaladı. Yakalanan Ramazan S. (37) isimli şahıs gözaltına alınırken, olay yerinde 7 adet çubuk demir ve 1 adet spiral makinesi ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise ait yaklaşık 700 kilogram ağırlığında demir elektrik direği parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ortaköy, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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