Sokaktaki MOBESE kameraları tarafından kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan görüntülerde, kar üzerinde yürüyen iki çift yer alıyor.
Çiftlerden biri, yürüdükleri sırada kendisini aniden yere bırakıyor. Yanına baktığında sevgilisini göremeyen adam ise geri dönerek sevgilisine eşlik ediyor.
Kısa süre içerisinde binlerce izlenme alan videoya, binlerce yorum da geldi. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin yaptığı hareketi beğendiklerini ifade eden çok sayıda tweet attı.
Videoya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
Son Dakika › Yaşam › Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı - Son Dakika