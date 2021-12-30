Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan su samurları görüntülendi - Son Dakika

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda, 2 su samuru avlanmaya çalışırken görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, doğal yaşamı da olumsuz etkiledi.
Soğuk yüzünden yüzeyi kısmen buzla kaplı Kars Çayı'nda yabani ördekler ile bazı yaban hayvanları yiyecek arayışına girdi.
Kars Çayı'nın kent merkezi ile Arpaçay ilçesi arasında kalan bölümde ise genellikle gözlerden uzak yaşam süren 2 su samurunun buzlar arasında yiyecek araması dikkati çekti.
Buzlar arasından su yüzeyine çıkıp etrafı izleyip avlanmak için yeniden suya giren su samurları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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