Kars Çayı taşmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars Çayı taşmaya devam ediyor

06.04.2022 10:00

- Kars Çayının debisi yükselmeye devam ediyor Eriyen kar suları Kars Çayının debisinin yükselmesine, tarım arazileri, ev ve ahırların sular altında kalmasına neden oldu.

- Kars Çayının debisi yükselmeye devam ediyor

KARS - Eriyen kar suları Kars Çayının debisinin yükselmesine, tarım arazileri, ev ve ahırların sular altında kalmasına neden oldu.

Kars'ta eriyen kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dağlardan gelen kar suları Kars Çayını taşırırken, dereye yatağında bulunan Aydınlıkevler ve Subatyolu Mahallelerinde ise çok sayıda ev ve ahır sel sularından etkilendi.

Kars Çayı'nın çok taştığını belirten vatandaşlar, "Çok taşmış, Allah yardımcımız olsun. Baksana komple kapatmış, daha önce de olmuştu. Ancak bu kadar taşmamıştı" dedi.

Öte yandan yetkililer, özellikle dere yataklarındaki yerleşim alanlarında bulunan vatandaşları sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars Çayı taşmaya devam ediyor
Kars Çayı taşmaya devam ediyor
Kars Çayı taşmaya devam ediyor

YORUMLAR
500
Ordu'da heyelanda 13 ev tahliye edildi Ordu'da heyelanda 13 ev tahliye edildi Kars çayında kar erimesi yüzünden saniyede 37 metreküp su akıyor Kars çayında kar erimesi yüzünden saniyede 37 metreküp su akıyor

Kars Çayı, Tarım, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars Çayı taşmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
09:02 Şarkıcı Sibel Alaş'tan tepki çeken sözler: Neden her gece korkunç davul sesiyle uyanmak zorundayım?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:07:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kars Çayı taşmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement