Kars Çayı taşmaya devam ediyor - Son Dakika

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- Kars Çayının debisi yükselmeye devam ediyor

KARS - Eriyen kar suları Kars Çayının debisinin yükselmesine, tarım arazileri, ev ve ahırların sular altında kalmasına neden oldu.

Kars'ta eriyen kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dağlardan gelen kar suları Kars Çayını taşırırken, dereye yatağında bulunan Aydınlıkevler ve Subatyolu Mahallelerinde ise çok sayıda ev ve ahır sel sularından etkilendi.

Kars Çayı'nın çok taştığını belirten vatandaşlar, "Çok taşmış, Allah yardımcımız olsun. Baksana komple kapatmış, daha önce de olmuştu. Ancak bu kadar taşmamıştı" dedi.

Öte yandan yetkililer, özellikle dere yataklarındaki yerleşim alanlarında bulunan vatandaşları sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.