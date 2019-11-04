Karşıyaka Play-Off hattını yakaladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona ilk 3 maç sonunda 1 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka, 7 haftalık çıkışıyla Play-Off hattını yakalamayı başardı. Takımı geçen sezon yine düşme hattından devralıp Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la bu sezonki kötü startın ardından yollarını ayıran Kaf-Kaf, bu kez yuvaya dönen Soner Tolungüç yönetiminde eski günlerine döndü.

Tolungüç, 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle sondan ikinci sırada devraldığı Karşıyaka'yla 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Ligde 10'uncu maç sonunda 15 puana ulaşan yeşil-kırmızılılar, 1 maç eksiğine rağmen averajla haftayı Play-Off hattında tamamladı. Kaf-Kaf, bu hafta Payasspor deplasmanına çıkacak.

ONUR KINTAŞ TAKIMA DÖNDÜ