Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Açıklaması

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, seçim çalışmaları kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, seçim çalışmaları kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor. Okul ziyaretlerinde öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kendisine sarılmak isteyen çocukları kırmadı, onlarla uzun uzun sohbet etti.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, seçim çalışmaları kapsamında devam ettirdiği ziyaretlerini Candaroğulları İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi, Şehit Bülent Gider Ortaokulu, Sağlık İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'yle sürdürdü.



Öğrencilerin sevgisi karşısında duygularına da hakim olamayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Minik bedenlerdeki büyük kalplerde yer bulmak, onlarla gönül köprüsü kurabilmek, mesleğimiz olan belediyeciliğin en güzel tarafı. Onların Tahsin Babaş'ı olmak en büyük bahtiyarlık. Bu bilinçle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güçlü bir Kastamonu bırakmak adına projeler üretmeye ve uygulamaya, gecemizi gündüzümüze katmaya devem edeceğiz. Türkiye'de sosyal proje dalında birincilik ödülü aldığımız Çocuk Trafik Eğitim Merkezimiz de nasıl bir yol izlediysek yeni projelerimizde de aynı yolu izleyeceğiz. Yetenekli çocuklarımızın tespitinde aktif rol alacağız. Yine Kod Kastamonu Kaplarıyla teknolojiyi daha etkin kullanan, problem çözme ve ürün geliştirme yeteneğini öğrencilerimize aşılayacağız. Şuanda Robotik Kodlama atölyelerimiz de 9 yaş ve üzeri herkese bu eğitimleri uzman kadrolarımızla vermekteyiz. Ecdadın İzinden Turlarıyla öğrencilerimizin, Kastamonu'nun kültürünü, tarihini ve değerlerini en iyi şekilde öğretmeye destek vereceğiz. Çevre Çiçekleri ve bugün uygulamaya devam ettiğimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre bilincini daha yüksek seviyelere çıkartacağız. Çocuklarımız güvenle oynayacakları ve keyif alacakları Akıllı Çocuk Parkı uygulamalarımızı arttıracağız. Her mahalle bir mahalle parkı kuracağız. Semt Sahalarımızı her mahallemizde kuracağız. Bugün 11 olan sayıyı 25'in üzerine çıkartacağız" dedi.



Mahalle Evleri ihtiyaçlara cevap verecek



Projelerini açıklayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Mahalle Evlerinin ihtiyaçlara cevap vereceğini ifade ederek, "Koruma alanı içerisinde 10 mahallemizin her birine mevcut bir konak restore edilerek mahalle evi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Diğer 10 mahallemizde ise geleneksel dokumuza uygun yeni Mahalle Evleri inşa edeceğiz. Bu mahalle evlerinde öncelikle Aile Hekimliği, Muhtarlık ve Belediye Çözüm noktası olacak. Yine çocuklarımız için oyun alanları, kütüphane, sinema ve tiyatro salonu, bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik zihinsel faaliyetler olacak. Halk Eğitim ile birlikte yöresel kurslar verilecek. Psikolojik danışmanlık hizmeti, bilgisayar kursları gibi toplam 27 fonksiyonu olacak. Çok amaçlı salonlarda mahalle halkı istediği etkinliği düzenleyebilecek. Mahalle evleri tamamen belediyemiz tarafından kontrol edilecek. Mahalle evleri mahalle sakinlerinin tüm ihtiyacına cevap verecek" şeklinde konuştu.



"İdarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul aile birliklerinin görüşleri bizler için önemli"



Okuldaki idarecilerinin, öğretmenlerin görüşlerinin önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Babaş, "Okullarımız için idarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul aile birliklerimizin bu güne kadar belediyemizden istedikleri her talebi seve seve yerine getirdik. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. İdarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul aile birliklerimizin görüşleri bizler için önemli. Ondan ötürü projelerimizi bir bir açıklıyoruz. Biz kimin ne dediğine değil kimin Kastamonu'ya ne kazandırabileceğine bakıyoruz. Benim için aslı olan Kastamonu'dur. Hayatımın 30 yılını aşkın süredir sevdam olan memleketimizin caddelerinde, sokaklarındayım. Onun için Kastamonu'nun ihtiyaçlarını çok iyi biliyor, gelecekte daha da güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması için neler yapılması gerektiğinin farkında olarak hareket ediyorum. Bundan ötürü geride bıraktığımız 5 yılda birbirinden önemli projelere imza attık. Her noktada iyi bir alt yapı oluşturduk. Şimdi bu projelerin devamını hızla tamamlayıp Kastamonu'yu zirveye taşımak istiyoruz. Çünkü bizler belediyeciyiz, işimizi iyi biliriz, memleketimizi iyi tanırız. Bunu başaracak güce, tecrübeye ve vizyona sahibiz" diye konuştu. - KASTAMONU

