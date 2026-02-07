Kastamonu'da Kamyon Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
M.Ö. idaresindeki kamyon, Cumhuriyet Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Ekici'ye çarptı.
Ağır yaralanan Ekici, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ekici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
