Kastamonu'da marketler zorunlu temel ihtiyaçlar dışında satış yapamayacak - Son Dakika

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketler zorunlu temel ihtiyaçlar dışında satış yapamayacak.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Avni Çakır başkanlığında toplanarak, "tam kapanma" konusunda bir dizi karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00 ile17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği hatırlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla bir dizi karar alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Marketlerde vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilmesine karar verildi."

Oyuncak satışına da izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Daha önce getirilen alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için zabıta görevlileri, kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerince kontrol faaliyetlerinin yapılacağı işaret edildi.