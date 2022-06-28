Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti - Son Dakika
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Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti

28.06.2022 16:29

Çankırı ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan D-765 kara yolunun 67. kilometresinde yaşanan heyelan sebebiyle yol çöktü.

Çankırı ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan D-765 kara yolunun 67. kilometresinde yaşanan heyelan sebebiyle yol çöktü. Kastamonu istikametinde 45 metrelik bölümün çöktüğü yol dron ile görüntülendi.

Çankırı ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan D-765 kara yolu 67. kilometresinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Kuvvetli sağanak sebebiyle Kara su çayında çoğalan su debisinden dolayı yaşanan heyelan, Kastamonu istikametinde yolun 45 metrelik bölümünü çökertti.

Heyelan sebebiyle ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor. Yolda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gönderilen teknik heyet, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Çökmenin yaşandığı bölüm ise dron ile görüntülendi.

(Hasan Ay/İHA)

YORUMLAR
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Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü, Karasu Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü, Karasu Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti - Son Dakika
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