Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos'ta Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan başka bir otomobille çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde sıkışan 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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