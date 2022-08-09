Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti

09.08.2022 13:58
Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesinde geçen hafta yaşanan kazada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesinde geçen hafta yaşanan kazada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos'ta Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan başka bir otomobille çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde sıkışan 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılırken, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan ağır yaralanan İbrahim Aktaş, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Balkonda oturduğu sırada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti Balkonda oturduğu sırada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:17:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş