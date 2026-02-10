Kastamonu'ya 37 Milyon TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kastamonu'ya 37 Milyon TL Destek

Kastamonu\'ya 37 Milyon TL Destek
10.02.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKDK, Kastamonu'daki 3 yerel eylem grubuna toplam 37 milyon 213 bin 980 lira hibe verecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD-III Programı kapsamında Kastamonu'da faaliyet gösteren 3 yerel eylem grubuna 37 milyon 213 bin 980 lira destek verilecek.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Azdavay-Daday Yerel Eylem Grubu Derneğinin Azdavay ve Daday'ı, Gideros Yerel Eylem Grubu Derneğinin Cide ve Doğanyurt'u, Şerife Bacı Yerel Eylem Grubu Derneğinin ise Ağlı, Seydiler ve Küre'yi kapsadığını söyledi.

Projelerin çok faydalı olacağına inandığını belirten Dallı, hayırlı olmasını diledi.

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise IPARD III Programı 6. çağrı kapsamında LEADER tedbiri çerçevesinde Kastamonu'dan başvuru yapan tüm yerel eylem gruplarının desteklenmeye uygun bulunduğunu vurguladı.

Daha önce üç yerel eylem grubu ile sözleşme imzalandığına işaret eden Kuyulu, "Bu imzalarla il genelinde toplam altı yerel eylem grubu fiilen uygulama aşamasına geçirilmiştir. Azdavay-Daday, Gideros ve Şerife Bacı Yerel Eylem gruplarının ikisine 12 milyon 404 bin 665'er lira, birine ise 12 milyon 404 bin 650 lira olmak üzere toplam 37 milyon 213 bin 980 lira yüzde 100 hibe verilecektir. IPARD III Programı kapsamında Kastamonu'da sözleşmesi imzalanan yerel eylem gruplarının toplam bütçesi 75 milyon 382 bin 180 liraya ulaşmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin imzaları atıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Hibe Desteği, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'ya 37 Milyon TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
Ankara’da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Aydın’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İlker Yağcıoğlu’ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 20:19:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'ya 37 Milyon TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.