Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010057
|-0,62
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,135459
|-0,29
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,003988
|-0,28
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|241,377169
|-0,19
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,054327
|-0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011710
|-1,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020227
|-0,96
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020362
|-0,55
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,283956
|-0,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,046858
|-0,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|51,665708
|-2,72
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,047557
|-2,41
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,027238
|-2,19
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,022951
|-1,24
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,058272
|-1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,921446
|-1,26
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033114
|-0,62
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,131609
|-0,32
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|1,563922
|-0,28
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062694
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,863520
|-0,20
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038179
|-0,16
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,955875
|-0,02