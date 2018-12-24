Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010057 -0,62 Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010057 -0,62
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135459 -0,29
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,003988 -0,28
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 241,377169 -0,19
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054327 -0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011710 -1,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020227 -0,96
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020362 -0,55
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,283956 -0,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046858 -0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 51,665708 -2,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,047557 -2,41
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027238 -2,19
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022951 -1,24
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,058272 -1,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,921446 -1,26
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033114 -0,62
İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,131609 -0,32
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,563922 -0,28
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062694 -0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,863520 -0,20
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038179 -0,16
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,955875 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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