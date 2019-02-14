Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021198 0,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,450179 0,16
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,019841 0,16
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 16,367887 0,15
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,644602 0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013641 1,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,047591 0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032382 0,73
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066659 0,53
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035006 0,21
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064202 0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,983726 0,39
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,568451 0,25
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033097 0,22
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093270 0,19
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020538 0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,023535 0,81
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,262817 0,13
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016585 0,11
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,268827 0,11
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014949 0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,564025 0,23
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,035688 0,15
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,584549 0,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,490734 0,07
ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,083053 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018232 0,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018531 0,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,302859 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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