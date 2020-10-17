Kavak'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Kavak ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında okul denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda ilçe merkezi ile kırsalda bulunan okullara giderek, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Denetimde yüz yüze eğitim görülen sınıflarda öğrencilerle görüşen Saygılı, salgına karşı mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.

İnsan sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınının toplum olarak alınacak tedbirlerle etkisiz hale getirilebileceğine dikkati çeken Saygılı, maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Saygılı, zaman buldukça okulları ve öğrencileri ziyaret edeceğini kaydetti.

Denetimde İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Uzun da bulundu.

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