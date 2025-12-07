Kayıp Çocuk Reyhanlı Baraj Gölü'nde Bulundu - Son Dakika
Kayıp Çocuk Reyhanlı Baraj Gölü'nde Bulundu

07.12.2025 19:29
10 yaşındaki Amir A., başından yaralı ve gömülü halde bulundu; dayısı gözaltına alındı.

HATAY'da 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, üzerine de taş konulmuş halde bulundu. Amir A. hastaneye kaldırılırken, en son birlikte görüldüğü dayısı M.E. ise gözaltına alındı.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu Amir A., 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Amir A.'yı çevrede arayan ailesi, çocuklarını bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir A.'nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Amir A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine de taş konulmuş baygın halde buldu. Amir A.'nın, dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DAYISI GÖZALTINA ALINDI

Toprağın altından çıkarılan Amir A., ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Dayı M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Amir A.'nın tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: Hatay,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Suriye, Güncel

