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Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu
6 saat önce
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi Samatya Sahili'nde bulundu. Ailesinin polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi Samatya Sahili'nde bulundu.
Ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı Ünli'nin sosyal medya hesabından attığı iletiler dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:43
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