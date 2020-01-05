Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu - Son Dakika Dünya

Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi Samatya Sahili'nde bulundu. Ailesinin polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu, System.String[]

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi Samatya Sahili'nde bulundu.


Ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı Ünli'nin sosyal medya hesabından attığı iletiler dikkat çekti.

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İstanbul Üniversitesi, Samatya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:43 
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