Kaymakam Altın, Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Altın, kadın girişimcilerin üretim süreçleri, yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik faaliyetlerin önemine değinen Altın, Kadın kooperatifleri aracılığıyla yerel üretimin desteklendiğini kaydetti.

Altın, emeği geçen tüm girişimci kadınlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Yeşilyurt Kadın Kooperatifi Başkanı Filiz Güler de Kaymakam Altın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.