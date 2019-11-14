Son Dakika Haberleri: Kaymakam Canbaba'dan ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam Canbaba'dan ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Canbaba'dan ziyaret

7 saat önce

Karamürsel İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilçede faaliyet gösteren seralarda ve büyük-küçükbaş hayvan işletmelerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Canbaba'dan ziyaret, System.String[]

Karamürsel İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilçede faaliyet gösteren seralarda ve büyük-küçükbaş hayvan işletmelerinde incelemelerde bulundu.


Valideköprü Mahallesi'nde seraları ve küçük-büyükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret eden Kaymakam Osman Aslan Canbaba, incelemeler sırasında bilgi alışverişinde bulundu.


Devletin, kendi işini kurmak isteyenlere imkanlar sunduğunu vurgulayan Canbaba, şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılığın ülkemiz ekonomisindeki yeri çok önemlidir. Mevcut tarım alanlarından çok daha iyi verim elde edebilmemiz için çiftçilerimiz babadan kalma usulleri bir kenara bırakarak, çağdaş tekniklerle üretim yaptıkları takdirde belirlenmiş hedeflere ulaşmamız daha kolay olacaktır. Planlı, programlı çalışanın kazanması her zaman mümkün olmaktadır. Biz de devlet olarak bu insanlarımızın her zaman yanındayız. Tüm çiftçilerimize çalışmalarında başarılar ve bol kazançlar diliyorum."

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Asım Yağçı da katıldı

Osman Aslan Canbaba, Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:44:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Canbaba'dan ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]