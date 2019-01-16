Kaymakam Kendüzler'den Öğrencilere Ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezindeki kütüphanede üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezindeki kütüphanede üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.



Kaymakam Kendüzler, beraberindeki Yüksekova Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezindeki kütüphanede çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek sohbet ederek sınavlar hakkında bilgiler alan Kaymakam Kendüzler, tavsiyelerde bulunarak, "Öğrencilerin böyle güzel bir ortamda çalışmaları beni çok sevindirdi. Umut ediyoruz, hepiniz çok güzel bölümler kazınır ve güzel yerlere gelirsiniz" dedi. - HAKKARİ

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