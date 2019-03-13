Kaymakam Şimşek, Ram'da İncelemelerde Bulundu

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek
, yeni hizmet binasına taşınan Serik Rehberlik ve Araştırma Merkezinde (RAM) incelemelerde bulundu.
Karadayı Mahallesi'nden Serik'teki eski İlçe Özel İdare binasına taşınan Serik Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ndeki incelemede, Şimşek'e İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve RAM Müdürü Tunahan Gürkan eşlik etti.
Kaymakam Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, rehberlik ve araştırma merkezinin 3 yıldır Karadayı Mahallesi'nde Serik ve Aksu
ilçelerine hizmet verdiğini, ancak Aksu ilçesinden gelenlerin zorluk yaşaması nedeniyle şehir merkezine taşınmasını uygun gördüklerini söyledi.
Serik RAM'ın yaklaşık bin 300 engelliye hizmet verdiğini belirten Şimşek, "Özel gereksinimi olan kardeşlerimiz işlemleri için senede iki kez RAM merkezine geliyor. Bu kardeşlerimize daha iyi kadro ve tesiste hizmet vermek çok önemli. Her zaman bu kardeşlerimizin ve ailelerinin yanındayız." diye konuştu.
Serik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Tunahan Gürkan da kurumun işleyişi ve hizmet alanlarıyla ilgili sunum yaptı.
Gürkan, Serik ve Aksu ilçelerinde toplam 34 okulda, 55 özel eğitim sınıfına, kadrolu ve ücretli olmak üzere 70 özel eğitim öğretmeniyle özel gereksinimli öğrencilere hizmet verildiğini kaydetti.