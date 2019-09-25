Son Dakika Haberleri: Kaymakam Taşkıran'dan kan bağışı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Taşkıran'dan kan bağışı

1 saat önce

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Kaymakam Taşkıran'dan kan bağışı, System.String[]

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Türk Kızılayı tarafından ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında bilgi alan Taşıkıran, yaptığı açıklamada, kan bağışının ülkede sürekli olan bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kan vermenin hayat kurtaracağını belirten Taşkıran, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığımız insanlara kan bağışlayarak derman olabiliriz. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemli. Vatandaşlarımızın da bu tür kampanyalara duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum." dedi.


Kampanyaya Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, kurum amirleri, memur ve vatandaşlar da kan vererek destek oldu.

Mehmet Furkan, Taşkıran, Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu
Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının ardından İsrail'den bir tepki çeken hamle daha: Kudüs Bakanı gözaltında Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:51:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Taşkıran'dan kan bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]