Kaymakam Taşkıran'dan kan bağışı

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Türk Kızılayı tarafından ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında bilgi alan Taşıkıran, yaptığı açıklamada, kan bağışının ülkede sürekli olan bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kan vermenin hayat kurtaracağını belirten Taşkıran, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığımız insanlara kan bağışlayarak derman olabiliriz. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemli. Vatandaşlarımızın da bu tür kampanyalara duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum." dedi.



Kampanyaya Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, kurum amirleri, memur ve vatandaşlar da kan vererek destek oldu.