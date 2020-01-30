Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede - Son Dakika

Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede

6 saat önce

KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede, System.String[]

KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Kocasinan ilçesinde bulunan Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M.'nin (49) örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheli 2 kişi, 3 gün önce kaldıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.


El Nusra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi
Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi 6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:17:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]