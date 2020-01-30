Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede - Son Dakika

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Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede
6 saat önce
KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Kocasinan ilçesinde bulunan Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M.'nin (49) örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheli 2 kişi, 3 gün önce kaldıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.
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