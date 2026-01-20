Kaza Kurbanları Toprağa Verildi - Son Dakika
Kaza Kurbanları Toprağa Verildi

Kaza Kurbanları Toprağa Verildi
20.01.2026 17:09
İnegöl'de alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden Sena ve Şilan, defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1.44 promil alkollü sürücü Selahattin Y.'nin (28) kullandığı otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi, Mesudiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİYMİŞ

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Şilan Kızılveren için ise cemevinde tören düzenlendi. Kızılveren, tören sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaralı otomobil sürücüsü Selahattin Y. ile Onur C.'nin (25) ise hastanede tedavileri sürüyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

