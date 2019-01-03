Kenan Doğulu Ve Mahmut Orhan'dan Yılın İlk İş Birliği

Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın remix'lediği şarkı, bu kış sezonunda kulüplerde en çok çalınan şarkılardan biri olacak. Söz ve müziği Kenan Doğulu ile Tuğrul Eylül Cerrahoğlu'na ait olan "Vay Be", kariyerlerinde doğu ve batı müziğini sentezlemeleriyle tanınan Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan'ın birlikte çalışmaları için ideal bir seçim olma özelliğini taşıyor. Mahmut Orhan "Vay Be"nin orijinalinde yer alan zengin kanun, çello ve gitar tınılarına miksinde de yer vererek şarkının köklerine sadık kalırken, eklediği nu-disco ve deep house elementleriyle şarkının nabzını yükseltiyor.

"Vay Be Mahmut Orhan Remix" 4 Ocak'ta dijital platformlarda yayında olacak.